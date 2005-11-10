Toni: "Secondo me Chivu ha scelto Bonny titolare e non Pio Esposito per un motivo preciso"

L'Inter ospita lo Shakhtar Donetsk questa sera alle ore 21 per la 3^ giornata della Fase Campionato di Champions League, e allo stadio Meazza è presente anche l'ex attaccante Luca Toni, per raccontare la partita su Prime Video.

Il partner di Thuram questa sera

Ha detto Toni, introducendo i temi del pre-gara: "Stasera la miglior qualità dello Shakhtar sarà la serenità perché possono giocare in maniera tranquilla, l'Inter invece deve per forza vincere, contano solo i tre punti. Bonny titolare? Chivu vuole sfruttarne l'uno contro uno, rispetto a Pio Esposito che è più fisico e fa salire la squadra. Comunque quest'ultimo per me sarà della partita sicuramente. E Pio mi piace perché è italiano e un centravanti grosso, sapete che le punte mi piacciono pesanti. L'Inter fa bene a puntarci".