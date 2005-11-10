Inter, la ricetta di Zielinski per lo Shakhtar: "Dobbiamo pareggiare la loro intensità"

Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro prima della partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk: "Stiamo bene, consapevoli dell'importanza della partita davanti al nostro pubblico, cercheremo di fare il nostro meglio per vincere. Abbiamo visto che loro sono un'ottima squadra con giocatori di qualità, hanno tanta intensità e anche noi dobbiamo almeno pareggiarla a livello di intensità, speriamo che vengano fuori le nostre qualità e che vinciamo la partita".