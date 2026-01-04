Inter, Zielinski: "Tornato nel mio prime? Sì, da un po' e sono in una buona condizione"
TUTTO mercato WEB
Un gol per sbloccare la sfida di San Siro contro il Bologna, dopo la partita ha parlato così ai microfoni di DAZN il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski. "Zielinski prime? Si, da un po' sono tornato in buona condizione. Peccato per il gol preso alla fine. Siamo contenti anche perché ultimamente abbiamo sofferto contro il Bologna".
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
Le più lette
1 Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Asllani guarda il Torino vincere a Verona. Possibile interruzione del prestito con l'Inter, il punto
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia