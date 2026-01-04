Inter, Zielinski: "Tornato nel mio prime? Sì, da un po' e sono in una buona condizione"

Un gol per sbloccare la sfida di San Siro contro il Bologna, dopo la partita ha parlato così ai microfoni di DAZN il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski. "Zielinski prime? Si, da un po' sono tornato in buona condizione. Peccato per il gol preso alla fine. Siamo contenti anche perché ultimamente abbiamo sofferto contro il Bologna".