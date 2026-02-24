Ronaldo stasera a San Siro. Nel '97 guidò la rimonta con lo Strasburgo: chi c'era in quell'Inter

Senza Lautaro e con la stessa coppia di attaccanti scesa in campo nell'ultima trasferta di campionato contro il Lecce. Saranno Marcus Thuram e Pio Esposito a guidare il reparto avanzato dell'Inter questa sera a San Siro, con l'obiettivo di trovare quei gol necessari per ribaltare il 3-1 con cui il Bodo/Glimt si è imposto all'andata in Norvegia.

Due ex di lusso. E in occasione del ritorno del playoff di Champions League, a spingere i nerazzurri verso una qualificazione agli ottavi ci saranno anche due ex attaccanti dell'Inter. Anzi, due autentiche icone del club: Christian Vieri e Ronaldo, attesi questa sera al Meazza. In particolare, la presenza del Fenomeno brasiliano si spera possa essere di buon auspicio. E il perché è presto detto.

Rimonta. L'Inter - prima di scendere in campo - può infatti fare affidamento anche sui precedenti storici positivi in termini di rimonte. Uno di questi, vede proprio Ronaldo tra i protagonisti. Dicembre 1997, l'Inter allenata da Gigi Simoni si gioca il passaggio ai quarti di Coppa UEFA contro lo Strasburgo. Dopo il tonfo dell'andata (2-0), arriva la rimonta al ritorno col 3-0 firmato proprio da Ronaldo (dopo aver sbagliato un rigore), da Javier Zanetti e dal Cholo Simeone.

Da West a Djorkaeff, chi c'era in quell'Inter. In quell'occasione, per la cronaca, l'Inter scese in campo con la seguente formazione (schierata col 4-4-2): Pagliuca tra i pali, difesa con Sartor, Galante, Bergomi e West, a centrocampo Moriero, Zanetti, Simeone e Cauet, in avanti Djorkaeff e appunto - Ronaldo. In panchina, tra gli altri, il portiere Mazzantini, Branca, Winter, Berti, Zamorano, Recoba e Ganz. Dopo il passaggio del turno, per inciso, si aprì la strada fino alla finale vinta poi contro la Lazio.