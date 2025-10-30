Esclusiva TMW Intermediario Krstovic: "Il gol ce l'ha da sempre... Può fare come e più di Retegui"

Vincenzo Cavaliere è agente FIFA che questa estate ha condotto la trattativa che ha portato il centravanti Nikola Krstovic dal Lecce all'Atalanta. Con la P&P di Federico Pastorello è stato lui a condurre la trattativa che ha portato a Bergamo l'erede di Mateo Retegui, un affare da circa 25 milioni di euro dopo i quasi settanta incassati per la cessione del calciatore della Nazionale all'Al-Qadsiah FC.

Due gol in otto partite di Serie A ma fin qui non sempre titolare. Come giudichi l'avvio di questa nuova esperienza?

"Sta facendo bene. E' un ragazzo che lavora tantissimo, che fa spogliatoio. Caratterialmente non lo conoscevo benissimo prima di definire questa operazione, ma ho scoperto una persona umile. Anche lungimirante perché è arrivato all'Atalanta non con la mentalità di dover giocare 90 minuti subito, ma di mettersi a disposizione della squadra e si sta adattando a un calcio diverso. Poi l'Atalanta è una squadra in cui non ci sono undici titolari, è ai vertici della classifica per numero di giocatori utilizzati. Guarda Pasalic: è un'icona all'Atalanta eppure a volte gioca e altre no".

Com'è nata questa trattativa?

"Ne parlavamo da aprile. Poi durante il mercato ci sono le varie dinamiche, le uscite e le entrate. Le valutazioni su altri calciatori. Quando però si è arrivati al punto in cui erano tutti d'accordo e il target era diventato Krstovic allora l'Atalanta è stata molto rapida nel chiudere l'affare".

Può ripetere quanto fatto da Retegui?

"Lui il gol ce l'ha nelle gambe. Nel cervello. Poi si fa sempre fatica a ripetere le stesse cose che fa un altro calciatore, è sempre complicato. Ripetere è difficile, ma io penso che abbia tutte le qualità a disposizione per fare come Retegui e anche meglio".

A fine anno Krstovic sarà soddisfatto se...

Se gioca, fa bene ed è in buona salute. Questa è la cosa più importante, tutto il resto viene dopo".

LEGGI ANCHE - L'esperto di calcio croato: "Sucic ha già raddoppiato il suo valore. L'Inter non lo cederà mai"