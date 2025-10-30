Esclusiva TMW L'esperto di calcio croato su Sucic: "Valore già raddoppiato ma l'Inter non lo cederà"

Vincenzo Cavaliere è un agente FIFA e un grande esperto di calcio croato. Lui che portò Marcelo Brozovic all'Inter ha parlato quest'oggi in esclusiva ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb.com' dell'exploit di Petar Sucic, anche ieri protagonista con uno dei tre gol che hanno permesso all'Inter di battere la Fiorentina a San Siro: "Sinceramente no, non mi aspettavo questo immediato exploit. Però lo sto seguendo, guardo le partite dell'Inter e la crescita è incredibile. Sapevo delle sue capacità fisiche e della capacità di adattamento di questo ragazzo. Lui dalla Bosnia è arrivato a Zagabria e s'è adattato subito, quindi sapevo che aveva un indice di adattamento molto alto. Però il salto dalla Dinamo Zagabria all'Inter è molto grosso, molto più importante. Questa è solo una conferma della lungimiranza di Ausilio e degli scout dell'Inter che hanno visto in questo ragazzo ciò che oggi vediamo in campo".

Più lesto anche di Brozovic nell'inserirsi nel gruppo Inter

"Beh anche Brozovic fu subito titolare fino all'arrivo di Spalletti. Poi il tecnico toscano lo utilizzò in maniera non costante per qualche settimana, ma già dopo un paio di mesi mesi era di nuovo in campo per novanta minuti. Detto ciò Sucic sta facendo davvero molto bene, anche in nazionale sta disputando delle ottime partite e speriamo che continui a rendere su questi livelli per tanto tempo".

Dal punto di vista tecnico cosa ti ha colpito di più?

"Il controllo palla e la visione di gioco. Sbaglia pochissimo, guarda sempre avanti. Fa passaggi in profondità, quando deve tenere palla la tiene e ha il coraggio di condurla".

L'Inter l'ha pagato 14 milioni. Quanto vale oggi?

"Detto che secondo me se ti approcci all'Inter oggi non ci pensano nemmeno a cederlo, ma parliamo di un giocatore che ha già una valutazione di 25-30 milioni. Vero che Leoni è un 2006 e non un 2003 ma è stato venduto a 40 milioni per una stagione fatta bene. Detto ciò, i giocatori che giocano all'Inter e fanno la differenza non vanno venduti perché ti chiami Football Club Internazionale Milano, uno dei più importanti club al mondo. Non è una squadra che sviluppa i talenti per venderli. Certo poi a volte capita di dover vendere i giocatori per fare cassa, ma oggi trovare un centrocampista così è molto difficile. Chi non vorrebbe un box to box come Sucic?"