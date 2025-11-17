Italia, e adesso? Bergomi: "Quando arrivi a un playoff bisogna temere qualunque avversaria"

Nessun improbabile 9-0 - il risultato con cui l'Italia avrebbe dovuto battere la Norvegia per scavalcarla in vetta alla classifica - ma nemmeno una semplice vittoria per chiudere il girone a testa alta. Gli azzurri a San Siro crollano 4-1 e per la terza edizione consecutiva saranno gli spareggi a decidere le sorti della Nazionale in vista del prossimo Mondiale.

Dopo l'ultimo match del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026, dunque, l'Italia chiude il girone al secondo posto, con il prossimo appuntamento previsto per i playoff di marzo (sorteggio in programma questo giovedì).

"L'Italia ha giocato bene nel 1° tempo, ma nella ripresa c'è stato un grandissimo calo, ci siamo proprio abbattuti, la loro esultanza sul gol del 4-1 ci rimane impressa nella testa". Parole di Beppe Bergomi, rilasciate a caldo al termine della sfida ai microfoni di Sky Sport. "Quando arrivi a un playoff bisogna temere qualunque avversaria - ha inoltre sottolineato Bergomi in merito al sorteggio -. L'Italia deve presentarsi agli spareggi di marzo con una buona autostima, ma allo stesso tempo con l'umiltà e il coraggio di affrontare determinate sfide".