Adesso è ufficiale: il Como ha davvero un altro Nico Paz in difesa

Il Nico Paz della difesa. Lo avevamo già dipinto con questa prospettiva, Jacobo Ramon sta sempre più confermando le straordinarie impressioni delle prime giornate. Il centrale del Como è una delle grandi rivelazioni della Serie A 2025/2026, magari non per la società lariana ma senza dubbio per un panorama calcistico come quello italiano che non aveva mai pensato al centrale del Real Madrid. Tutti, tranne il Como.

Segno che il modello funziona, che c'è ben più che un'idea alle spalle del progetto dei fratelli Hartono, guidato da Mirwan Suwarso, dove ogni singola componente contribuisce a far sognare i tifosi della squadra allenata da Cesc Fabregas. Ramon è una delle tante fotografie di quanto il Como funzioni, oggi e in vista del domani.

A gennaio la storia è chiara: è e sarà un giocatore del Como. E poi? Il Real Madrid ha una clausola di riacquisto per l'estate che verrà da 8 milioni di euro, aumentabile come nel caso di Nico Paz. Un affare da 2,5 milioni di euro iniziale col 50% in caso di rivendita per il Madrid (se non dovesse ricomprarlo). Una situazione win-win per tutti, anche per il Como che ha il controllo totale del giocatore fino al 2030, fintanto che il Real non abbia intenzione di riattivare la clausola di riacquisto. In caso di interesse da parte di altri club, il Como può negoziare liberamente una cessione, ma il Real Madrid riceverebbe come detto il 50% dell'incasso grazie alla recompra. Tuttavia, se il Madrid dovesse esercitarla, il Como non avrebbe margine di manovra e dovrebbe cedere il giocatore alla cifra prestabilita, senza poter rifiutare o rilanciare. Ma ci sarà tempo. Intanto se lo godono Como e Fabregas.