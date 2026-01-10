Quattro meteore dimenticate dal Plzen in Italia prima del colpo Durosinmi del Pisa

La cessione più pesante della storia del Viktoria Plzen e l'acquisto record di quella del Pisa. La pressione certo non manca per Rafiu Durosinmi, ventitre anni, nigeriano di Lagos, professione attaccante centrale. Che la formazione toscana ha preso direttamente dalla Repubblica Ceca per provare a conquistare una salvezza che sembra sempre più complicata.

Chi prima di Durosinmi?

Il Viktoria Plzen non è mai stato una grande miniera d'oro per il mercato italiano. Perché per trovare un altro giocatore sbarcato nel nostro calcio dalla città della birra Pilsner, urge tornare a ventiquattro anni fa, quando il Modena prese in prestito David Limbersky. Ora 42 enne, sta ancora giocando al Kolovec, ma di fatto in italia si è visto per sei mesi con scarsi risultati. Prima di lui, tre giocatori. Uno alla Juventus, pagato oltre 2 milioni di euro, Jaroslav Sedivec, più che meteora bianconera, e nella stessa stagione l'Udinese ha accolto Pavel Grznar e Fabio Cesar Montezine.

L'auspicio di un esito diverso

Meteore. Comete. Giocatori dimenticati dal nostro pallone, il Pisa auspica che la storia finisca chiaramente in modo diverso. Bocciare M'bala Nzola è stata una decisione sofferta ma inevitabile dopo il rendimento dell'angolano delle ultime giornate. Prendere Dusorinmi un atto di coraggio e un grande investimento anche sul mercato.