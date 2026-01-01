Una Roma più unita (ma ancora in emergenza) sfida il Sassuolo: l’obiettivo è confermarsi

Questa sera alle ore 18:00, la Roma torna all’Olimpico per la prima gara casalinga del 2026, ospitando il Sassuolo di Fabio Grosso. I giallorossi arrivano all’appuntamento dopo una settimana tutt’altro che semplice, segnata dal silenzio stampa di Gian Piero Gasperini al termine della trasferta di Lecce e da una serie di confronti interni che hanno coinvolto direttamente la proprietà.

Il chiarimento, però, è arrivato in tempi rapidi. Ryan Friedkin ha raggiunto immediatamente la Capitale, mentre Dan è rimasto costantemente presente da remoto, a testimonianza della volontà del club di fare quadrato in un momento delicato della stagione, tra i tanti impegni sportivi e una finestra di mercato tanto cruciale quanto delicata. Qualche rassicurazione sul mercato e sul progetto tecnico è bastata per ricompattare l’ambiente, come dimostrato dalle parole dello stesso Gasperini in conferenza stampa. Il tecnico ha sottolineato a più riprese l’importanza della presenza quotidiana della proprietà a Trigoria, definendola un segnale forte e forse persino più importante dei 36 punti conquistati fin qui in campionato. Un messaggio chiaro, che evidenzia quanto l’allenatore senta il bisogno della vicinanza della propria società.

In campo, però, la situazione resta complicata. Contro il Sassuolo sarà una Roma più unita e sorridente, ma ancora in piena emergenza a causa delle tante assenze che la stanno tormentando nelle ultime settimane. L’ultimo a fermarsi è Wesley per colpa dell’influenza, che si aggiunge allo squalificato Cristante e a una lunga lista di indisponibili: El Aynaoui, Ndicka, Bailey, Pellegrini, Baldanzi, Gollini e Dovbyk.

Nonostante tutto, l’obiettivo è chiarissimo: confermarsi. I giallorossi devono dare continuità a quanto mostrato contro il Lecce in una situazione di emergenza analoga, dimostrando ancora una volta di saper gestire partite contro avversari pronti a chiudersi e colpire in contropiede. Lo stesso Gasperini ha ricordato come quasi tutte le big del nostro campionato abbiano recentemente faticato in gare contro squadre sulla carta inferiori, rivendicando i meriti della sua Roma in questo tipo di sfide. Una nuova vittoria potrebbe riaprire scenari importanti e riportare i giallorossi a guardare da vicino la zona Champions, chiudendo nel migliore dei modi una settimana iniziata tra le tensioni e conclusa con una ritrovata fiducia.