TMW Juventus, occhi sul nuovo Vlahovic: contatti per il 2009 Gigic, del Backa Topola

La Juventus ha messo da tempo gli occhi su Vahid Gigic, talento classe 2009 del Backa Topola. Il giovane attaccante si è messo in luce nel campionato Under 17 serbo e potrebbe rinforzare il settore giovanile di Madama.

​Non solo grandi nomi per la prima squadra: la Juventus continua a tessere la sua tela sulla linea verde, con l'obiettivo di blindare i migliori talenti del panorama internazionale. L’ultimo nome finito sul taccuino di Comolli e del suo staff è quello di Gicic, centravanti serbo 15enne che sta rubando l’occhio in patria.

​

​Gicic, attualmente in forza al Backa Topola, è considerato dagli addetti ai lavori uno dei profili più promettenti dell'Est Europa. Nonostante la giovanissima età, le sue prestazioni nel campionato Under 17 hanno attirato l’attenzione degli scout bianconeri. In Serbia, il paragone è già di quelli importanti: per fisicità, senso del gol e movenze, molti lo hanno già ribattezzato il "nuovo Vlahovic".