Gianluigi Donnarumma, già da più di un decennio in campo. Vincendo (quasi) tutto

Gianluigi Donnarumma è già una leggenda. Perché da oltre dieci anni difende le porte di club di altissimo livello, fra i migliori al Mondo. Passato da un Milan sbiadito rispetto agli anni di Silvio Berlusconi - con Maignan che ha poi vinto lo Scudetto subito dopo - al Paris Saint Germain degli emiri, vincendo la Champions League alla sua ultima possibilità nella Ville Lumiere. Finale di Mondiale per Club, poi il trasferimento al Manchester City di Josep Guardiola. Una scelta, quella di cambiare club, dopo avere professato amore infinito proprio al Milan, con i tifosi che lo hanno beccato più volte anche quando è tornato con la nazionale.

In azzurro ha vinto l'Europeo come migliore giocatore, a poco più di 22 primavere, alla prima manifestazione da titolare indiscusso come erede di Buffon. Come l'ex Juventus è una sorta di cannibale nei confronti dei propri colleghi con cui divide club o nazionale, considerando che gioca praticamente sempre lui.

Il suo arrivo al City ha complicato anche la possibilità di James Trafford, acquistato per 30 milioni di euro, di diventare il titolare, sia del City che della nazionale inglese. "Non mi aspettavo questa situazione. Ora devo solo lavorare duro e farmi trovare pronto. È un grande portiere e una persona fantastica", ha detto negli scorsi giorni. Oggi Gianluigi Donnarumma compie 27 anni.