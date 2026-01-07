Italiano cerca certezze e ritrova Freuler. Rientro dal 1' col Bologna proprio con l'Atalanta
Il Bologna sta vivendo un momento di forte appannamento in Serie A e per questo Vincenzo Italiano punta ad acquisire il maggior numero di certezze possibili, in vista della partita che inizia a breve contro l'Atalanta che vedrà concludersi il cammino degli emiliani nel girone d'andata, aspettando di recuperare la partita rinviata per l'impegno saudita in Supercoppa.
Non si può che leggere in tal senso l'immediato rientro in campo di Remo Freuler (33 anni). Elemento più esperto nella mediana del Bologna, aveva fatto ritorno nella partita dello scorso fine settimana, persa 3-1 sul campo dell'Inter, per un breve spezzone da subentrante di una decina di minuti, a seguito di quasi due mesi trascorsi lontano dal rettangolo verde per via di un infortunio alla clavicola. Tre giorni dopo, Freuler è già titolare nel Bologna che se la deve vedere con l'Atalanta, una squadra per di più tutt'altro che banale per lui, avendoci trascorso 6 anni, dal 2016 al 2022.
Per Freuler tra l'altro c'è anche in ballo il rinnovo con il Bologna. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno, la compagine felsinea gli ha proposto nelle scorse settimane un'offerta di prolungamento fino al 2027, con opzione per il 2028, che lo svizzero sta valutando. Sullo sfondo osservano interessate Roma e Juventus.