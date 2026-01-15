Italiano tiene fede alla promessa: Dominguez titolare nel Bologna nonostante il mercato

Tra i giocatori del Bologna che sembrano avere la valigia in mano c'è anche Benjamin Dominguez (22 anni), attaccante esterno classe 2003 che non ha trovato fino a qui troppo spazio nella compagine emiliana. E sul quale non mancano gli interessamenti, sia in Serie A che all'estero. In Italia su Dominguez ci sono la Fiorentina, il Parma e il Lecce, mentre in patria interessa al River Plate.

Nonostante le voci di mercato, quest'oggi Dominguez comincia da titolare con il Bologna per la partita delle ore 18:30 sul campo dell'Hellas Verona. D'altronde, il suo allenatore Vincenzo Italiano lo aveva preannunciato ed è stato di parola. Aveva detto nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico rossoblù: "Benjamin lo sto vedendo bene ed ha molte possibilità di essere della partita. Sta tirando fuori gli artigli per dimostrare il suo valore e domani potrebbe partire dall'inizio".

Così sarà e chissà che Dominguez non raccolga l'occasione per cambiare la sua storia a Bologna. In mezzo alle voci di mercato, la scelta di Italiano è ricaduta su di lui. Fino a qui il classe 2003 ha messo insieme 11 presenze con il Bologna tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana ed Europa League.

Di seguito le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Bologna.

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Niasse, Serdar, Al Musrati, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.