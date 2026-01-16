TMW Jack Harrison colpo Fiorentina: ecco perché si è creata la frattura con i tifosi del Leeds

La Fiorentina è ormai ad un passo dal chiudere il suo terzo acquisto di questa sessione invernale di calciomercato. Dopo Manor Solomon e Marco Brescianini, infatti, i viola sono ormai alle battute finali per portare in Serie A Jack Harrison, esterno di proprietà del Leeds United.

Il giocatore è in partenza proprio in queste ore dall'Inghilterra e nel pomeriggio sarà già al Viola Park, con le due squadre che nelle scorse ore hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito fino alla fine della stagione, con l'inserimento di un'opzione per l'acquisto a titolo definitivo dei viola, fissata a 6 milioni di euro.

Harrison saluta il Leeds dopo due parentesi, tra il 2018 e il 2023 e tra il 2025 e il gennaio del 2026, con un totale di 219 presenze. Eppure diversi supporters inglesi non ne sentiranno la mancanza e il motivo va ricercato nella rottura che si è creata con gran parte della tifoseria al momento del primo addio. Sul contratto di Harrison, infatti, era presente una clausola di cessione in caso di retrocessione. Ecco perché quando il Leeds nel 2023 retrocesse in Championship, il giocatore andò due anni in prestito all'Everton. Una scelta che i Whites mai gli hanno perdonato, nemmeno quando Harrison ha fatto ritorno al momento della promozione in Premier League.