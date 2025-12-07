Jacobelli: "La giornata speciale di Luciano Spalletti: da Napoli merita solo applausi"

Xavier Jacobelli, nel suo fondo per Tuttosport, ha parlato del big match di questa sera tra Napoli e Juventus: "Il calcio è davvero un mistero buffo. Si diverte a proporre imprevisti, imprevedibili incroci del cuore. Cos’altro non sono le strade di Luciano Spalletti e del Napoli che tornano a incontrarsi proprio oggi, proprio il 7 dicembre. Esattamente due anni fa, in questo giorno, il consiglio comunale di Napoli all’unanimità attribuisce la cittadinanza onoraria all’allenatore che ha firmato il terzo scudetto partenopeo, il primo dopo trentatré anni d’attesa".

"Sempre pensando al sardonico bivio congegnato dal calendario - prosegue -, si aggiunga il primo confronto in Serie A fra il cittadino onorario napoletano, che allena la Juve con uno dei due tricolori di De Laurentiis tatuato sul braccio, al cospetto del totem Juve capace di conquistare il quarto scudetto partenopeo due anni dopo il rivale. Un groviglio di emozioni e di passioni nel quale si tuffano stasera i cinquantamila del Maradona: aggiunti ai cinquantamila presenti in Coppa Italia per il Cagliari, diventano centomila in 96 ore. Per dire".

In chiusura: "A Napoli si discetta: stasera lo Scugnizzo Luciano verrà accolto da pernacchie o applausi? Merita solo i secondi. Come diceva Luciano De Crescenzo, un illustre figlio di Partenope, il tempo è un’emozione: non va misurato solo cronologicamente, in lunghezza, ma, soprattutto, in larghezza, sulla base dell’intensità e della qualità delle esperienze vissute. Sarà anche per questo che Spalletti ha le spalle larghe".