Jacobelli: "Conte tra Juve e Chelsea, 72 ore per capire quale ristorante frequentare"

Settimana cruciale quella che attende il Napoli di Antonio Conte. Ne ha parlato Xavier Jacobelli, dalle colonne di Tuttosport: "Conte si ripresenta allo Stadium che è stato casa sua, zavorrato dall’incredibile emergenza infortuni (19 sinora, 17 dei quali muscolari); è ingrugnito, avendo pareggiato in Danimarca una partita giocata per quasi un’ora in undici contro dieci; da venerdì sera, naviga a -9 dall’Inter che ha giocato a tennis contro il Pisa.

Non bastasse - prosegue Jacobelli -, si ritrova a forte rischio eliminazione in Champions League dove, mercoledì prossimo, prima di tutto dovrà battere il Chelsea campione del mondo, sapendo che potrebbe non bastare: dipenderà da che cosa faranno le altre nella corsa agli spareggi per entrare nelle migliori sedici".

In chiusura: "Fra stasera e mercoledì, Antonio capirà tante cose. Per usare la metafora culinaria alla quale fece ricorso quando lasciò clamorosamente la Juve, capirà quale ristorante potrà frequentare nell’immediato futuro, in Italia e in Europa".