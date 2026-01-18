Jacobelli ricorda Commisso: "Rocco si è davvero battuto come un leone"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna di Tuttosport, Xavier Jacobelli ha ricordato Rocco Commisso, scomparso nella notte di ieri all'età di 76 anni: "Si è davvero battuto come un leone, Rocco. Con tutta la forza, la determinazione, il coraggio che aveva in corpo, l’ex bambino emigrato dalla Calabria negli Usa quando era alto così. Raccontano fosse pronto a investire anche mezzo miliardo di euro nel nuovo impianto: a Firenze gliel’hanno impedito, facendolo prigioniero di velenose pastoie, mene politiche e burocratiche, ritardi e rinvii, un micidiale combinato disposto".

Il giornalista ricorda come la morte di Joe Barone gli abbia fatto "malissimo al cuore". Lo stato di salute "non gli ha impedito, però, di seguire passo dopo passo questa stagione nella tormenta dalla quale, adesso, la Viola ha una ragione in più per uscirne, come aveva fatto dopo la scomparsa di Barone, come fece dopo la perdita di Davide Astori, il 4 marzo 2018".

"Dalla laurea in ingegneria industriale alla Columbia al Master della Business School, alla fondazione - ha concluso - al boom e alla quotazione in Borsa del gigante Mediacom; dalla prestigiosa classifica Forbes 400 alle innumerevoli e generose iniziative di solidarietà umana, intraprese in perfetto understatement. E poi i Cosmos, per arrivare alla Fiorentina. Che ha detto a tutti: 'Ci mancherai sempre'. Sarà così".