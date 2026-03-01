Jacobelli sul rinnovo di Spalletti con la Juventus: "L'uomo giusto per costruire e ripartire"

In casa Juventus sono giorni caldi per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti. Come anche confermato da Giorgio Chiellini, il prolungamento di contratto del tecnico livornese resta la priorità della dirigenza bianconero. Su questo argomento è tornato anche il noto giornalista Xavier Jacobelli in un editoriale pubblicato da Tuttosport: "L’operazione Spalletti 2028 sia una nuova Juve disegnata su misura del quinto e, si spera, ultimo allenatore succedutosi in panchina da quando Sarri firmò l’ultimo scudetto. Era il 2020. Da allora a oggi, i tifosi hanno festeggiato solo la Coppa Italia, nel 2024, il lascito di Allegri II".

E ancora, su Spalletti: "Insediatosi il 30 ottobre scorso, il signore di Certaldo ha lavorato benissimo sino al febbraio nero, scandito dall’eliminazione patita a Bergamo in Coppa Italia. In sequenza, il sorpasso di Gasperini, ora al quarto posto con quattro lunghezze di vantaggio sui bianconeri, scivolati almeno sino a stasera in sesta posizione, scavalcati dall’inarrestabile Como e sentendo sul collo il fiato dell’EuroAtalanta; gli obbrobri del combinato disposto Var-arbitri che hanno devastato Inter-Juve e Juve-Galatasaray. E qui sta il punto, sebbene, apparentemente, suoni paradossale. Proprio nei confronti immeritatamente persi contro la capolista del campionato e contro la squadra di Osimhen, Spalletti ha dimostrato quanto sia lui l’uomo giusto al momento giusto per costruire, finalmente, una Juve all’altezza dei suoi tifosi. È da loro, stasera a Roma, che devono ripartire Luciano e la squadra".

Infine la chiosa: " I tifosi hanno visto la grinta di Locatelli, le lacrime di Thuram, la carica agonistica di un gruppo letteralmente trasformato nello spirito e nel gioco. Ha detto bene Del Piero: «Nonostante sia uscita dalla Champions, la Juve ha lanciato un bel segnale: questa è, deve essere la squadra che la sua gente desidera vedere sempre in campo». Spalletti lo sa bene. I suoi silenzi sono eloquenti. Che a parlare sia il campo. E che la Juve non se lo lasci scappare, Luciano".