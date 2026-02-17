Pisa, Samuel Iling Jr: "La salvezza è vicina, il futuro si vedrà"
17:30 - Tra pochi minuti il nuovo acquisto del Pisa Sporting Club, Samuel Iling Jr, si presenterà alla stampa pisana. Diretta testuale a cura di TMW.
17:47 - INIZIO CONFERENZA
Come sono state queste esperienze in Italia?
"In Italia tra Bologna, Juve e Pisa ho vissuto tre esperienze diverse, la salvezza è un obbiettivo e in ogni allenamento dobbiamo fare il massimo".
A Pisa è arrivato in prestito secco o ci sono clausole?
"L'obbiettivo è la salvezza, poi si vedrà".
Qual'è la sua collocazione in campo?
"Posso giocare nel ruolo di Angori, ma anche più avanti".
Com'è andata la trattativa?
"La trattativa è andata bene, la salvezza è vicina".
Ha parlato con Aebischer?
"No, non l'ho sentito ma sapevo che Pisa fosse una bellissima città".
Quali differenze ha visto con l'Inghilterra?
"Il campionato inglese è molto meno tattico rispetto all'Italia".
Quanto è importante la partita con la Fiorentina?
"La partita con la Fiorentina è importante, ma anche le altre non sono da meno dobbiamo dare il massimo".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.