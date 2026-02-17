Live TMW Pisa, Samuel Iling Jr: "La salvezza è vicina, il futuro si vedrà"

17:30 - Tra pochi minuti il nuovo acquisto del Pisa Sporting Club, Samuel Iling Jr, si presenterà alla stampa pisana. Diretta testuale a cura di TMW.

17:47 - INIZIO CONFERENZA

Come sono state queste esperienze in Italia?

"In Italia tra Bologna, Juve e Pisa ho vissuto tre esperienze diverse, la salvezza è un obbiettivo e in ogni allenamento dobbiamo fare il massimo".

A Pisa è arrivato in prestito secco o ci sono clausole?

"L'obbiettivo è la salvezza, poi si vedrà".

Qual'è la sua collocazione in campo?

"Posso giocare nel ruolo di Angori, ma anche più avanti".

Com'è andata la trattativa?

"La trattativa è andata bene, la salvezza è vicina".

Ha parlato con Aebischer?

"No, non l'ho sentito ma sapevo che Pisa fosse una bellissima città".

Quali differenze ha visto con l'Inghilterra?

"Il campionato inglese è molto meno tattico rispetto all'Italia".

Quanto è importante la partita con la Fiorentina?

"La partita con la Fiorentina è importante, ma anche le altre non sono da meno dobbiamo dare il massimo".