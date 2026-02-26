Mazurek affonda la Fiorentina: primo giocatore classe 2007 a segnare tre gol in Europa
Serata storica per Bartosz Mazurek contro la Fiorentina: con la tripletta realizzata, l’attaccante è diventato - come riportato da Opta - il primo giocatore nato dall’1 gennaio 2007 in avanti a segnare almeno tre gol in una singola gara delle competizioni europee UEFA
