John Elkann ieri ha incontrato Spalletti: condivisione d’intenti, avviati i lavori per il rinnovo

Da Bologna alla vigilia della Roma, passando per la telefonata a Spalletti dopo il successo sul Sassuolo e la presenza durante Juventus-Napoli, fino alla trasferta di Montecarlo per la sfida di Champions contro il Monaco. E poi ancora alla Continassa per il rinnovo di Kenan Yildiz e, di nuovo, alla vigilia dell’Inter. John Elkann, nelle ultime settimane, ha intensificato la sua vicinanza alla squadra con visite sempre più frequenti. Una presenza apprezzata dal gruppo, resa ancora più significativa dal fatto che in passato non era così abituale, nemmeno negli anni dei trofei in serie. La proprietà è la stessa di allora, nelle vittorie come nei momenti più complessi.

L’ultima tappa alla Continassa, però, non è stata solo simbolica. Per la prima volta - scrive oggi Tuttosport - Elkann e Spalletti hanno parlato concretamente di futuro. Un confronto informale, senza entrare nei dettagli tecnici di un eventuale rinnovo, ma comunque un vero summit per iniziare a delineare la Juventus che verrà. I prossimi aggiornamenti arriveranno dopo i playoff di Champions: prima ci sono Inter, Como e il doppio confronto con il Galatasaray, tappe decisive.

Il club si dice soddisfatto del lavoro dell’allenatore, che a sua volta è disposto ad ascoltare i programmi per la prossima stagione. Il progetto dovrà poggiare su una pianificazione chiara e su nodi ancora aperti, come i rinnovi di McKennie e Vlahovic. Intanto, la giornata di ieri ha segnato l’avvio concreto del dialogo per proseguire insieme oltre giugno.