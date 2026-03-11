Jorgensen come Kinsky: errore clamoroso del portiere del Chelsea e il PSG segna

Periodo complicato per i portieri delle squadre inglesi. Più precisamente per i portieri di riserva delle squadre inglesi che giocano in Champions League. Dopo la notte da incubo di Antonin Kinsky del Tottenham, la cui partita è durata appena 17 minuti, tocca a Filip Jorgensen finire dietro la lavagna.

Il danese del Chelsea, 23 anni, è stato preferito a Robert Sanchez per la partita contro il Paris Saint-Germain. E se nei primi due gol subiti nulla poteva, ha grosse colpe sulla rete del 3-2 dei parigini: al 74' ricevendo su retropassaggio di Fofana, combina un pasticcio incredibile rinviando sui piedi di Barcola. Il francese ha poi servito l'assist per Vitinha portando avanti il PSG in un momento della partita in cui stava soffrendo i londinesi.

È la 10ª presenza di Jorgensen in questa stagione, la 3ª in Champions League. E solo una volta ha mantenuto la porta inviolata, nella partita contro il Pafos dove però aveva giocato solo i primi 45'.