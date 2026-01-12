Juan Jesus: "Dimostrato ancora una volta perché abbiamo il tricolore cucito sulle maglie"

Juan Jesus, difensore del Napoli, esulta sui social dopo il pareggio di San Siro contro la capolista Inter. Questo il commento del brasiliano su Instagram: "Carattere, fame e identità. Oggi abbiamo dimostrato ancora una volta il motivo per cui abbiamo il tricolore cucito sulle nostre maglie. Forza Napoli Sempre!".

Le parole di Juan Jesus a DAZN

l difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Inter chiusa sul 2-2 e valevole per la 20^ giornata di Serie A. Queste le sue dichiarazioni a partire dal duello con Thuram: "Thuram è un eccellente attaccante, ma ne conosco tanti e non era così complicato. Oggi prestazione bella di squadra, importante non perdere. Abbiamo un campionato lungo, lo scudetto ce l'abbiamo noi. Conte infuriato dopo il rigore? Il mister ha il suo carattere, è un vincente e avrà avuto le sue ragioni. Oggi ci ha caricato benissimo, abbiamo avuto una bellissima reazione su un campo difficile e va bene così".