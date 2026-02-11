Sfida Juve-Atlético Madrid. Tuttosport in prima pagina: "Ederson dice sì a Spalletti"
"Ederson dice sì a Spalletti". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sul mercato della Juventus e in particolar modo su Ederson, uno dei principali obiettivi juventini a centrocampo. Il brasiliano avrebbe detto di sì a Spalletti, che ha individuato in lui l'uomo giusto per alzare la qualità del centrocampo. Il suo contratto con l'Atalanta è in scadenza nel 2027 dunque le condizioni sembrerebbero favorevoli: la Dea chiede 40 milioni per lasciarlo andare ma la Juventus deve fare i conti con la concorrenza dell'Atlético Madrid.
TORINO - In primo piano anche il Torino e il possibile avvicendamento in panchina tra Marco Baroni e Ivan Juric. Il tecnico croato infatti potrebbe tornare a guidare i granata qualora l'ex Lazio non venisse confermato. Un risultato legato chiaramente al rendimento del Toro, alle prese con una stagione non proprio entusiasmante. Intanto si ferma Obrador, che dovrà rimanere fermo per almeno tre settimane.
COPPA ITALIA - In prima pagina spazio anche alla Coppa Italia, che ha visto l'impresa del Como nei quarti di finale. I lariani sono riusciti ad avere la meglio sul Napoli ai tiri di rigore, conquistando una semifinale che mancava da ben quarant'anni. Adesso la sfida contro l'Inter, che potrebbe regalare la finalissima alla formazione di Cesc Fabregas.
