Juve, la mossa per il rinnovo. Il Corriere dello Sport in apertura: "Vlahovic, non è finita"

"Vlahovic, non è finita". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sulla Juventus e sul futuro dell'attaccante serbo, in scadenza il prossimo 30 giugno. Il direttore sportivo Ottolini starebbe facendo un nuovo tentativo per arrivare al prolungamento di contratto, visto che i discorsi non sarebbero affatto chiusi. Nel frattempo la Vecchia Signora lavora anche al rinnovo di Weston McKennie, in scadenza sempre il 30 giugno, e prepara il derby d'Italia contro l'Inter.

COMO - In primo piano anche l'impresa del Como, che si è qualificato per le semifinali di Coppa Italia. I lariani, dopo l'1-1 maturato nei tempi regolamentari, sono riusciti a imporsi ai tiri di rigore contro il Napoli, che ha fallito la conclusione decisiva con Lobotka, fermato dalla parata di Butez. Un risultato storico per la formazione di Cesc Fabregas, che ora si giocherà la finalissima contro l'Inter.

COPPA ITALIA - Sempre in prima pagina spazio all'altro quarto di finale di Coppa Italia, che metterà di fronte Bologna e Lazio. Una sfida importantissima quella del Dall'Ara, dove i campioni in carica proveranno ad avanzare per difendere il titolo. Anche i biancocelesti, tuttavia, puntano a passare il turno e giocarsi la finale contro l'Atalanta, formazione che incontrerà la vincente di questo match.