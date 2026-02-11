Lazio, Sarri tra turnover e possibili rigori: le scelte per la Coppa Italia

Tra gestione delle forze e delle risorse in vista dei calci di rigore Maurizio Sarri da Coverciano si porta diversi dubbi in quel di Bologna. Nella doppia seduta svolta ieri nel Centro Tecnico Federale il tecnico biancoceleste ha potuto riabbracciare sia Mario Gila che Oliver Provstgaard, usciti acciaccati dalla sfida di domenica contro la Juventus. Chi ha dovuto alzare bandiera bianca è Toma Basic, che non sarà a disposizione per la sfida di stasera al Dall'Ara. La Lazio si gioca forse l'appuntamento più importante della stagione, in una settimana che può decidere l'annata visto anche lo scontro diretto con l'Atalanta di sabato all'Olimpico. Sarri farà dei calcoli, ma solo sulla partita di oggi cercando di capire come sfruttare al meglio le non tantissime opzioni a sua disposizione.

Lazio, le scelte di Sarri: dubbi in tutti i reparti

Pochi dubbi in difesa, dove l'unico ballottaggio riguarda la corsia di sinistra. Tavares è reduce dalla miglior prestazione stagionale a Torino contro la Juventus e potrebbe giocare nuovamente dall'inizio, ma il suo storico di infortuni suggerisce prudenza nel turno infrasettimanale. Per questo Pellegrini è leggermente avanti nel pacchetto difensivo completato da Romagnoli e Gila al centro, Marusic a destra davanti a Provedel. A centrocampo Dele-Bashiru in pole su Belahyane per sostituire Basic, Taylor è sicuro del posto e Rovella si gioca una maglia con Cataldi, che potrebbe entrare a gara in corso come arma anche dal dischetto in caso di rigori. Opzione valida anche per Pedro, che si gioca il posto da titolare con Noslin a sinistra. A completare il tridente ci sarà Isaksen a destra e Maldini, avanti nel ballottaggio con Ratkov per guidare l'attacco.