Juve, big match mordi e fuggi: niente notte a Napoli, partenza da Torino domenica mattina
Vedi Napoli e poi scappa. La Juventus vivrà il big match, in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Maradona, con uno spirito da mordi e fuggi.
Secondo quanto raccolto, infatti, il club bianconero non andrà in ritiro sabato, ma si ritroverà allo Juventus Training Center alla Continassa direttamente la domenica mattina, per partire alla volta del capoluogo campano con un aereo privato.
In questo modo i giocatori bianconeri, che passeranno il pomeriggio in un albergo del centro di Napoli e dopo la partita ripartiranno subito alla volta di Torino, eviteranno di trascorrere la notte in città. Negli ultimi anni l’accoglienza è stata particolarmente “calda”, non solo per gli juventini - a maggio, prima dello scudetto, l’hotel dove dormivano i giocatori del Cagliari fu letteralmente assediato da un corteo di 400 motorini, con fuochi d’artificio anche a notte fonda -, al punto che spesso gli avversari non sono riusciti a dormire.
