Juventus, non si può più sbagliare: Spalletti porta la squadra in ritiro per cercare la svolta

Per la Juventus, ieri, è stato il day after della pesante sconfitta contro il Genoa. I bianconeri si sono allenati in mattinata e l’umore del gruppo era sicuramente a terra. Adesso servirà una svolta decisa per cercare di salvare l’ennesima stagione che sembra già buttata. Per questo motivo la società ha voluto intervenire con fermezza, richiamando la squadra alle proprie responsabilità. Il momento è delicato e non c’è più spazio per ulteriori passi falsi: serve una reazione immediata, soprattutto sul campo, per provare a invertire una rotta che preoccupa tutto l’ambiente bianconero.

Carnevali striglia la squadra: serve una reazione immediata

Prima dell’allenamento di ieri, Giovanni Carnevali ha tenuto a rapporto la squadra. L’amministratore delegato è intervenuto con grande durezza e fermezza, sottolineando come quanto visto a Genova sia inaccettabile. Una presa di posizione netta, necessaria per far comprendere al gruppo la gravità della situazione e la necessità di cambiare immediatamente atteggiamento. Carnevali ha richiamato i giocatori al senso di responsabilità nei confronti del club, della proprietà e dei tifosi. Il popolo bianconero è stremato dopo i recenti risultati e ha tutto il diritto di invocare una svolta. La prestazione contro il Genoa ha lasciato il segno e la società si aspetta adesso risposte concrete da parte di una squadra che, finora, non è riuscita a trovare continuità. Per questo motivo, l’ad ha chiesto una reazione immediata, concreta e soprattutto tangibile. Non basteranno le parole o le promesse: serviranno fatti e prestazioni all’altezza della maglia indossata. I primi segnali dovranno arrivare già domenica, quando la Juventus sarà chiamata a una prova di carattere contro il Napoli. Nel corso del confronto, Carnevali ha comunque confermato il sostegno al gruppo di lavoro, ma la fiducia dovrà essere ripagata sul terreno di gioco.

Juventus, ritiro anticipato fino a domenica sera

Dopo il confronto con i giocatori, verso i quali è stato puntato il dito per quanto accaduto a Genova, Carnevali ha deciso, in accordo con Luciano Spalletti, di indire un ritiro anticipato a partire da questa sera. La squadra resterà al JHotel fino a domenica sera, quando sarà terminata la sfida contro il Napoli. La scelta della società rappresenta un ulteriore segnale della delicatezza del momento. La Juventus ha bisogno di ritrovare compattezza, concentrazione e spirito di gruppo, elementi che nelle ultime uscite sono mancati in maniera evidente. Il ritiro servirà anche a permettere alla squadra di concentrarsi esclusivamente sulla preparazione della prossima partita, senza distrazioni esterne. Adesso, però, non sarà sufficiente trascorrere qualche giorno insieme per risolvere i problemi emersi nelle ultime settimane. Sarà il campo a stabilire se il gruppo avrà recepito il messaggio della dirigenza e se le parole pronunciate da Carnevali avranno prodotto gli effetti sperati. La sfida contro il Napoli rappresenterà un banco di prova fondamentale per capire se la squadra è ancora in grado di reagire. Soltanto dopo il fischio finale si potrà valutare la risposta dei bianconeri e comprendere quali saranno i prossimi passi della società. Se la Juventus dimostrerà di aver capito la gravità della situazione, il ritiro potrà rappresentare un primo punto di ripartenza. In caso contrario, non sono da escludere prese di posizione ancora più drastiche.