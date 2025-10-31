Juve, Comolli non chiude al mercato di gennaio: tutto dipende da occasioni e modulo

“Non ci sono particolari pianificazioni, ma se ci saranno occasioni le valuteremo”. Damien Comolli, amministratore delegato in pectore della Juventus, ha parlato così, in occasione della prima conferenza stampa al fianco di Luciano Spalletti, di quello che potrebbe essere il mercato bianconero nella prossima sessione di gennaio. Tra obblighi legati al fair play finanziario e una rosa numericamente ampia, non è scontato che la Juve si muova, ma molto dipenderà dal nuovo tecnico. E da un paio di scelte su tutte.

Decide il modulo. Come giocherà la Juve è una grande curiosità, dei giornalisti e dei tifosi, ma anche un aspetto che determinerà eventuali necessità in sede di mercato. Con ottime probabilità, Spalletti passerà alla difesa a quattro, per la quale potrebbe servire almeno un terzino (a oggi ci sono Kalulu, Cambiaso, Rouhi e l’infortunato Cabal) e viceversa potrebbero risultare fuori giro esterni da 3-5-2 o moduli analoghi, come Joao Mario e Filip Kostic. Quanto a centrocampo, a meno di un 4-4-2 che però l’ex ct non ha quasi mai adoperato in carriera, il vero dubbio è se sarà un reparto a tre o a due: nel primo caso, si renderebbe necessario almeno un rinforzo. Nel secondo non si potrebbe dire lo stesso a livello numerico, ma giocatori come McKennie e Miretti non sarebbero i più adatti e un innesto potrebbe servire comunque. Più folto l’attacco, adatto sia al 4-3-3 che al 4-2-3-1, dove il dubbio è semmai legato a un singolo.

Come impiegherà Dusan Vlahovic? È una delle grandi domande, e infatti è stata posta a Spalletti, che ha spiegato di essere intenzionato a parlare con il serbo e di non aver ricevuto indicazioni contrarie al suo impiego dalla dirigenza. Il contratto resta un tema, ci sono tre strade: Vlahovic titolare fino alla fine perché conta il campo e poi si vedrà (sembra quella scelta da Spalletti). Vlahovic in partenza a gennaio (complicato, ma poi si potrebbe reinvestire l’incasso). Vlahovic ai margini fino a fine stagione (e pare improbabile, ma non da escludere).