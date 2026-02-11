McKennie al centro della Juve spallettiana. E per il rinnovo chiede 4.5 milioni all'anno

In casa Juventus sta entrando nel vivo la trattativa per il rinnovo di Weston McKennie, centrocampista classe 1998 della nazionale USA diventato un perno per Spalletti sin dal suo arrivo, al punto da essere persino schierato come attaccante in alcuni frangenti. Nelle ultime ore l'americano avrebbe fatto la propria richiesta alla Juventus per rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione.

Come riportato da La Stampa, l'entourage del giocatore chiederebbe 4,5 milioni di euro a stagione, cifra sensibilmente più alta rispetto ai 2,5 milioni di euro a stagione attualmente percepiti ma che rifletterebbe la sua centralità nel progetto tecnico impostato dall'allenatore toscano. La Juve proverà a trovare un accordo con McKennie, facendo attenzione anche alle mosse dell'Inter: i nerazzurri, cedendo Frattesi e liberare spazio in rosa e nel monte ingaggi, potrebbero farsi avanti seriamente, tentando l'ingaggio a parametro zero del texano.

McKennie dall'arrivo di Spalletti viaggia su medie impressionanti, con 7 gol e 4 assist in 22 partite: è nettamente la sua stagione migliore in termini di rendimento offensivo, al punto da aver già pareggiato le 7 reti messe a segno nelle 88 partite giocate nell'era Allegri. 5 invece i gol con Thiago Motta in panchina, ma in 35 gare.