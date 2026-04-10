Juventus, Lewandowski è un vicolo cieco senza Champions: se ne riparlerà a fine campionato

Tuttosport di oggi fa il punto sul futuro dell'attacco in casa Juventus, fatto salvo il rinnovo di Vlahovic a cui si sta lavorando in modo parallelo rispetto all'ingresso di un nuovo nome che possa ingrossare il reparto offensivo: allo stato attuale Robert Lewandowski è da considerare un vicolo cieco senza Champions League. Solo gli introiti del quarto posto renderebbero sostenibile l’interesse per il polacco del Barcellona, che ancora non ha deciso quale strada imboccare in vista della prossima stagione. La Juve ha raccolto un po’ di informazioni, ma il finale di campionato determinerà la fattibilità di un assalto al momento incerto.

Retegui e Nunez piste secondarie: si può trattare sulla base del prestito

Più semplici da percorrere sono le piste secondarie (ottenibili con la formula del prestito), al netto di una concorrenza comunque agguerrita per qualsiasi centravanti. Partendo da Mateo Retegui: attaccante dell’Al-Qadisiya, è già stato proposto al Milan e una telefonata a Ottolini, da parte del padre del classe ‘99, è già partita.

Piace molto anche Darwin Núñez, uruguaiano tutt’altro che felice della prigione dorata dell’Al-Hilal: l’ex Liverpool sogna un ritorno in Europa dopo i Mondiali e la Juve aveva già effettuato un sondaggio l’estate scorsa, mentre trattava al ribasso il costo dell’operazione Kolo Muani col PSG, fa sapere oggi il quotidiano torinese.