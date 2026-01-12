Le partite di oggi: il programma di lunedì 12 gennaio
Si chiude oggi il 20° turno di Serie A, che alle 18.30 vedrà il Genoa ricevere la visita del Cagliari e alle 20.45 la Juventus affrontare sempre in casa la Cremonese. Di seguito il programma calcistico di lunedì 12 gennaio, dall'Italia all'estero:
Serie A
18:30 Genoa - Cagliari
20:45 Juventus - Cremonese
Serie C - Girone C
20:30 Giugliano - Picerno
20:30 Salernitana - Cosenza
LaLiga
21:00 Siviglia - Celta Vigo
Editoriale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto.
3 Conte perde la testa, il suo Napoli e McTominay no. Stellini post-Inter: "Lasciamo fare il rigore"
Il pareggio fra Inter e Napoli serve solo alle altre: domani la Juventus può rientrare nella corsa Scudetto
Napoli, il vice di Conte vede il bicchiere mezzo pieno: "Con l'Inter grande gara e grande consapevolezza"
