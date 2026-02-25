Henry: "Se leggi Inter-Bodo/Glimt sei sorpreso, ma se vedi la partita non lo sei"

Thierry Henry ha mandato un'altra stoccata al calcio italiano e in particolar modo alla squadra di Cristian Chivu, che è stata eliminata ieri dalla Champions League ai playoff. Per la prima volta dal 2012-2013, una finalista dell'anno precedente non raggiunge almeno gli ottavi di finale e l'ex Arsenal ha infierito ancora di più: "Se leggi Inter-Bodo/Glimt sei sorpreso, ma se vedi la partita non lo sei per come hanno giocato".

Il confronto tra le due squadre è impietoso, almeno secondo la leggenda vivente dei Gunners, che non risparmia i nerazzurri: "Una con la giusta attitudine, insieme e mettendoci tutto quello che serve, l'altra che gioca in maniera letargica, senza l'intensità che serve in una gara in cui dovevi rimontare, contro qualsiasi squadra del mondo, anche contro squadre meno forti del Bodo".