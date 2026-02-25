Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus-Galatasaray, le probabili formazioni: Yildiz può recuperare, c'è Gatti

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:33Probabili formazioni
Marta Bonfiglio

Juventus e Galatasaray sono pronte a darsi nuovamente battaglia poco più di una settimana dopo la gara di andata dei playoff di Champions League a Istanbul. La qualificazione agli ottavi dopo i primi novanta minuti è in mano ai turchi, vittoriosi 5-1. Ai bianconeri servirà un'impresa per ribaltare tutto. L'arbitro della sfida è il Sig. Joao Pinheiro (POR); gli ssistenti: Bruno Jesus (POR) - Luciano Maia (POR); quarto ufficiale: Joao Goncalves (POR); VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL); AVAR: Jerome Brisard (FRA). Fischio d'inizio questa sera alle 21.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - I bianconeri di Luciano Spalletti non stanno attraversando il loro miglior momento, considerando che sono reduci anche dalla sconfitta in campionato contro il Como nell'ultimo turno giocato. Per la sfida europea, i dubbi sono già in porta anche se Di Gregorio dovrebbe essere confermato tra i pali. Mancheranno per squalifica sia Cambiaso che Cabal. In mezzo spazio a Locatelli con Koopmeiners e Thuram. Dopo lo stop in Serie A torna Kalulu a destra con Gatti dal 1' se Bremer non dovesse recuperare, Kelly e McKennie. In attacco rientra David e Yildiz si è messo a disposizione di Spalletti.

COME ARRIVA IL GALATASARAY - Anche il Galatasaray arriva da una sconfitta in campionato. Per la partita allo Stadium il club turco confermerà probabilmente lo stesso undici dell'andata. E quindi Sanchez, tenuto a riposo, sarà al centro della difesa, mentre Torreira, in panchina nel weekend, occuperà il posto di regista accanto a Sara. Titolare Osimhen, fuori nell'ultima gara per un fastidio al ginocchio. Sugli esterni ci sono Yilmaz e Lang.

