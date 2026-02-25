Lazio-Atalanta, l'Olimpico sarà ancora spettrale: solo 2000 biglietti venduti
Il 4 marzo la Lazio ospiterà l’Atalanta nell’andata della semifinale di Coppa Italia, in quella che per la squadra di Sarri sembra essere già la gara più importante della stagione. Secondo il Corriere della Sera, tuttavia, ai biancocelesti mancherà ancora l'apporto dei propri tifosi: appena 2100 i biglietti venduti fino a questo momento.
Meno di 2000, su 29.918, gli abbonati che hanno confermato il posto, circa 200 i non tesserati che hanno acquistato il biglietto. La protesta contro Lotito sarà evidente. Di conseguenza l’Olimpico sarà ancora spettrale.
