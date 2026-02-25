Il ginocchio fa male ma Dybala vuole sfidare la Juve. E intanto la moglie spinge per il Boca

Paulo Dybala vuole sfidare la Juve e sta lavorando duramente per tornare a disposizione di Gasperini in vista della gara di domenica: gli ultimi segnali però, spiega Repubblica, non sono incoraggianti. L'argentino ha saltato anche l’allenamento e l’amichevole contro il Montespaccato di ieri (4-0 per i giallorossi), ha corso a parte, lontano dal gruppo.

Alla fragilità fisica si aggiungono le voci del mercato: perché dall’Argentina continuano a circolare indiscrezioni sul possibile ritorno in patria. Ad attenderlo ci sarebbe il Boca Juniors, il club dell’amico Leandro Paredes. L’ex compagno si sta spendendo in ogni modo per portare la Joya alla Bombonera e questa non è certo una novità.

Anche lady Dybala ora tifa per l'addio: in Italia non è a suo agio

Ora però a spingere per l’addio a Roma c’è anche Oriana Sabatini. La moglie di Dybala, la stessa che si oppose al trasferimento in Arabia Saudita, ora vuole tornare in Argentina. La linea della cantante è chiara: ha spiegato che in Italia on è facile sentirsi a proprio agio, "sapendo che intorno a te ci saranno persone che non parlano la tua lingua e che dovrò tradurre quello che mi stanno dicendo mentre sto partorendo". Che sia la volta buona per i tifosi xeneize?