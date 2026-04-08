Juve, il rigore parato al Genoa non cambia il destino di Di Gregorio: sarà addio a fine anno

Nonostante il rigore parato a Martin contro il Genoa nell’ultimo turno di campionato il destino di Michele Di Gregorio non sembra essere cambiato con l’estremo difensore che resta in uscita dalla Juventus e con tutta probabilità lascerà a fine stagione la piazza piemontese.

È questo quanto si legge su Gazzetta.it che sottolinea come il club non sia convinto, nonostante i segnali di crescita incoraggianti, di puntare sul classe ‘97 - ha ha un contratto in scadenza nel 2029 - anche nella prossima stagione visto e considerato che il portiere ha comunque un certo mercato sia in Italia sia all’estero, con diversi club di Premier League che lo hanno messo sotto la lente di ingrandimento apprezzandone la capacità di giocare con i piedi. La Juventus d’altro canto è già alla ricerca di un sostituto, con il brasiliano Alisson in uscita dal Liverpool in pole, che sia più esperto e navigato ad alti livelli rispetto a Di Gregorio. Acquistato dal Monza per una cifra attorno ai 18 milioni di euro, bonus compresi, la Juventus potrebbe comunque mettere a bilancio una piccola plusvalenza in caso di cessione visto che l’investimento è già stato ammortizzato in questo primo biennio.

Per Di Gregorio dunque l'avventura in bianconero, dove ha collezionato 78 presenze con 32 clean sheet, sembra ormai giunta ai titoli di coda.