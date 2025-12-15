Juve, il titolo schizza in Borsa dopo l'offerta di Tether: chiusura a +18%
Gli eventi del weekend, con l’offerta di Tether rispedita al mittente da Exor, fanno schizzare il titolo della Juventus in Borsa.
Dopo aver aperto la giornata di quotazioni con un +12%, il titolo del club bianconero ha chiuso facendo registrare un aumento del 18,51%, attestandosi a 2,6 euro per azione, picco massimo da novembre.
Sale anche la capitalizzazione di mercato: se alla chiusura precedente, era pari a 915 milioni di euro, a termine della giornata odierna è salita oltre il miliardo di euro, toccando gli 1,084 miliardi di euro, più o meno la valutazione di mercato data da Tether e giudicata decisamente troppo bassa dalla holding della famiglia Agnelli.
