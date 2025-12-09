Juve in Champions dopo il ko di Napoli, Kalulu: "Devi sempre prendere lezioni per andare avanti"

"Dopo ogni partita devi sempre prendere lezioni per andare avanti". Pierre Kalulu presenta Juventus-Pafos di Champions League in conferenza stampa, al fianco di mister Luciano Spalletti, ma è inevitabile per il difensore bianconero tornare sul ko del Maradona maturato nell'ultimo turno di campionato: "Domenica con il Napoli è successo quello che è successo, ma abbiamo parlato tra di noi per vedere le cose positive che ci sono state e vedere cosa non ha funzionato".

Ti senti un leader? Kalulu risponde così: "Nella mia maniera di interpretare le partite provo a dare l'esempio e dare il massimo per aiutare la squadra. Io lavoro sempre per aiutare la squadra in campo. Io mi sento sempre più leader perché quando giochi tanto gli altri credono sempre di più in te".

Quanto vi manca per dimostrare di essere da Juve?

"È difficile dirlo perché non è un numero o una cifra. La sicurezza è che non siamo ancora a quel livello. Noi abbiamo delle potenzialità, ma dobbiamo trovare la giusta continuità nelle partite. Ogni settimana lavoriamo per raggiungere questi livelli".

Non ti sembra di vivere la stessa stagione dello scorso anno?

"No, perché io ho avuto la fortuna di giocare in grande squadra con una grande storia e quando sbagli una partita si vede subito. In una stagione capitano dei momenti così e devi fare il massimo per migliorare. Per tutto è diverso".