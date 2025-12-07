Zirkzee apre alla Roma, ma il Man United frena: Massara valuta alternative per l'attacco

La Roma ha individuato in Joshua Zirkzee il centravanti ideale per rinforzare la squadra già a gennaio. Il giocatore ha dato un immediato via libera al trasferimento, ma la trattativa si è complicata per la mancata apertura del Manchester United, proprietario del cartellino. I Red Devils hanno infatti respinto la prima proposta giallorossa: un prestito con riscatto legato alla qualificazione in Champions League. Lo United vuole monetizzare subito dopo aver investito 42,5 milioni nel 2024 e non è disposto ad attendere giugno.

Secondo il Corriere dello Sport, la volontà di Zirkzee resta chiara: vuole solo la Roma. Tuttavia, l’attesa sta iniziando a irritare Trigoria, nonostante i dirigenti si fossero mossi con largo anticipo, programmando un restyling offensivo che comprende anche un’ala. Dopo il mancato affondo estivo per Jadon Sancho, resta vivo il nome di Fabio Silva, oggi scontento al Dortmund e profilo molto apprezzato da Gasperini per la sua versatilità sull’intero fronte offensivo.

Parallelamente il direttore sportivo Massara ha sondato anche altri profili. A metà novembre sono partiti i contatti con il Corinthians per Yuri Alberto, attaccante valutato circa 30 milioni, cifra considerata elevata nonostante le difficoltà economiche del club paulista, che dovrebbe dividere l’incasso con lo Zenit. Tra le alternative gradite resta Kalimuendo, centravanti che Massara ha seguito da vicino ai tempi del Rennes. Molto dipenderà dal budget che Friedkin metterà a disposizione. La Roma potrebbe accontentarsi di soluzioni temporanee oppure iniziare già a gennaio a costruire la squadra del futuro.