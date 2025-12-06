Renate duro dopo il pari con la Pro Vercelli: "Non possiamo più accettare certi episodi"

Il Renate ha manifestato tutto il proprio disappunto per il pareggio maturato sul campo della Pro Vercelli, partita che - secondo il club - sarebbe stata condizionata da decisioni arbitrali ritenute discutibili. La società nerazzurra ha espresso ufficialmente la sua posizione attraverso un comunicato.

“A seguito della gara odierna contro la Pro Vercelli, AC Renate non ha voluto presentarsi con i propri tesserati in sala stampa per l’abituale conferenza post partita. La decisione nasce dalla volontà di non commentare una partita i cui episodi appaiono evidenti e autosufficienti”.

Il comunicato prosegue con toni netti: “Il Club ritiene di non poter più accettare situazioni che incidono in modo determinante sull’esito di una gara”.

Il Renate ha infine ricordato la correttezza sempre mantenuta nelle proprie condotte, chiedendo lo stesso rispetto: “AC Renate ha sempre mantenuto un atteggiamento rispettoso nei confronti di tutte le componenti della Lega Pro - arbitri, avversari, istituzioni - e per questo pretende lo stesso rispetto per il proprio lavoro, per i propri tesserati e per il proprio percorso sportivo”.