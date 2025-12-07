7 dicembre 2011, la strizzata d'occhio di Vida a Gomis. Per un incredibile 1-7 del Lione

Il 7 dicembre 2011, allo stadio Maksimir di Zagabria, c'è l'ultima giornata del girone di Champions League. Da una parte l'Olympique Lione, ospite della Dinamo: i primi devono vincere con 7 gol di scarto fra la loro partita e quella dell'Ajax, ad Amsterdam, contro il Real Madrid. Ovviamente se gli olandesi non perdono in casa, ecco che tutto sarebbe vano.

A fine primo tempo la Dinamo Zagabria sta fermando il Lione sull'uno a uno. Dall'altra parte l'Ajax è già sotto di due gol: significa differenza reti a +1 per l'Ajax, sempre -4 per il Lione. Serve una goleada per vincere: segnarne cinque potrebbe non bastare. Ecco così che nella ripresa accade l'imponderabile, perché dal minuti 48 a un quarto d'ora dalla fine l'OL segna sei gol. Dall'altra parte l'Ajax va sotto di zero a tre: quindi più due differenza reti per il club del Rodano, zero per la società di Amsterdam.

A pensare male si fa peccato... Soprattutto perché il difensore Domagoj Vida, argento ai Mondiali del 2018 con la Croazia, dopo il gol dell'1-5 strizza l'occhiolino a Bafetimbi Gomis, autore di un poker nella serata croata. Grandi polemiche, soprattutto in Olanda, ma alla fine l'unico a pagare sarà il tecnico della Dinamo, Jurcic, esonerato poco dopo.