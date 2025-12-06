Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Verona, Zanetti esulta: "La vittoria è un premio per la squadra"

Verona, Zanetti esulta: "La vittoria è un premio per la squadra"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
ieri alle 23:55Serie A
Daniele Najjar
fonte Dal corrispondente al Bentegodi

È terminata la sfida del Bentegodi fra Verona e Atalanta. Il tecnico gialloblu, Paolo Zanetti, parlerà a breve in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 23.36 inizia la conferenza stampa.

Che settimana è stata? Oggi è andato tutto bene.
"Di partite belle così ne abbiamo fatte anche altre, non è la prima partita importante che facciamo, ma oggi siamo stati concreti. Quello che serviva per venire fuori da un momento di grandissimo momento di difficoltà, non solo di squadra, ma anche personale. Il primo pensiero va ai tifosi, che ci hanno spinto dal primo minuto. Oggi ce li siamo 'tirati dietro', si sono esaltati, so quanto i giocatori hanno lavorato e quanto mi hanno voluto bene questa settimana. Questo è il giusto premio per loro. Detto questo, è solo una vittoria, una grande vittoria, che fa capire che con la testa giusta e la giusta energia le cose le possiamo fare. I giocatori dovevano lavorare a testa bassa e giocare contro una squadra in uno stato di forma incredibile".

Oggi il Verona ha giocato a calcio. Questa è la via?
"Delle volte ci è riuscito bene, delle altre meno. Permettimi di fare un plauso ai centrocampisti. Ha giocato gente che per gran parte della stagione ha giocato poco. Mi rifferisco ad Al-Musrati e Niasse, che hanno fatto una partita pazzesca. Un bel segnale. Oggi avevamo fuori giocatorri importanti, come Akpa-Akpro, Gagliardini, Suslov, Serdar, anche se ce lo dimentichiamo dopo aver vinto. Anche in altri ruoli, come Mosquera, che meritava il gol. Dobbiamo lavorare di più e meglio sul concetto di squadra nella sua totalità. Abbiamo fatto veramente bene sul ritmo, sull'aggressività nei riferimenti. Per non lasciare spazio a loro, che davanti avevano dei fenomeni".

Ora viene il difficile, c'è la Fiorentina: come la vedete?
"Sono d'accordo, ma preferisco affrontare il futuro con un po' di entusiasmo, non con gli occhi bassi. Sappiamo navigare dentro a queste situazioni per tirare fuori il massimo, ma dobbiamo cercare di non arrivare a questi momenti per non dovercene tirarcene fuori. Ma questa partita è stata molto simile a quelle contro Juventus, Inter e altre. Ma siamo stati più concreti. Poi è vero che alla fine contano i risultati. Il Club e il direttore mi hanno sostenuto in questi giorni, oggi ho visto nei ragazzi la voglia di ribellarsi. Dobbiamo mantenere alto il livello dell'attenzione per migliorare la classifica".

Legherete Belghali da qualche parte per non farlo andare in Coppa d'Africa? Oggi sembrava Maicon...
"Penso sia difficile (ride, n.d.r.). Lo sostituiremo con i giocatori che abbiamo in quel ruolo. Giusto parlare di Belghali anche se non mi va di parlare troppo di singoli in una partita in cui tutti si sono esaltati. Si è esaltato oggi, è un bene che lo convocheranno in Coppa d'Africa, una bella esperienza per lui. Un po' meno bene per noi, che dobbiamo trovare situazioni con chi abbiamo in rosa".

Ore 23.55 finisce la conferenza stampa

Articoli correlati
Zanetti consolida la panchina: "Voci esonero? Già successo. Verona piazza esigente"... Zanetti consolida la panchina: "Voci esonero? Già successo. Verona piazza esigente"
Verona, Zanetti: "Mai abbandonato, protetto dal club anche quando ero indifendibile"... Verona, Zanetti: "Mai abbandonato, protetto dal club anche quando ero indifendibile"
Zanetti esulta, 1ª vittoria per il Verona: "Partita sopra le righe. Serata bellissima"... Zanetti esulta, 1ª vittoria per il Verona: "Partita sopra le righe. Serata bellissima"
Altre notizie Serie A
Cabrini: "La trasferta a Napoli è sempre diversa. Con la mia Juve era più complicato"... Cabrini: "La trasferta a Napoli è sempre diversa. Con la mia Juve era più complicato"
Zirkzee apre alla Roma, ma il Man United frena: Massara valuta alternative per l'attacco... Zirkzee apre alla Roma, ma il Man United frena: Massara valuta alternative per l'attacco
Jeda verso Napoli-Juventus: "McTominay e Yildiz possono essere i più decisivi" Jeda verso Napoli-Juventus: "McTominay e Yildiz possono essere i più decisivi"
Lazio, avvicinamento atipico al Bologna: doppia seduta di allenamento alla vigilia... Lazio, avvicinamento atipico al Bologna: doppia seduta di allenamento alla vigilia
Napoli, l'ex presidente Ferlaino: "Per me la Juventus resta una squadra straniera"... Napoli, l'ex presidente Ferlaino: "Per me la Juventus resta una squadra straniera"
Serie A, 14^ giornata LIVE: Napoli, tocca a Elmas. Roma, più Baldanzi che Dybala Probabili formazioniSerie A, 14^ giornata LIVE: Napoli, tocca a Elmas. Roma, più Baldanzi che Dybala
Verona, Zanetti esulta: "La vittoria è un premio per la squadra" Live TMWVerona, Zanetti esulta: "La vittoria è un premio per la squadra"
Verona, Bernede: "Vittoria importante anche per Zanetti: lavoriamo duro" Live TMWVerona, Bernede: "Vittoria importante anche per Zanetti: lavoriamo duro"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
1 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
2 Napoli, l'ex presidente Ferlaino: "Per me la Juventus resta una squadra straniera"
3 Lazio, avvicinamento atipico al Bologna: doppia seduta di allenamento alla vigilia
4 7 dicembre 2011, la strizzata d'occhio di Vida a Gomis. Per un incredibile 1-7 del Lione
5 Zirkzee apre alla Roma, ma il Man United frena: Massara valuta alternative per l'attacco
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Sassuolo da sogno, Fiorentina, da incubo. Viola ancora ko. Goretti: "Ora decisioni drastiche"
Immagine top news n.1 La Civil War di Buongiorno, le storie immortali di Spalletti: arriva Napoli-Juventus
Immagine top news n.2 Serie A, 14^ giornata LIVE: Napoli, tocca a Elmas. Roma, più Baldanzi che Dybala
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: il Verona stacca la Fiorentina. Atalanta, l'Europa è lontana
Immagine top news n.4 Il Verona risorge: clamoroso 3-1, Atalanta dispersa nella nebbia del Bentegodi
Immagine top news n.5 Inter-Como 4-0, le pagelle: Chivu incarta Fabregas, Lautaro show. Delude Nico Paz
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: Inter regina per almeno una notte. Lautaro stacca Orsolini
Immagine top news n.7 Calcio spettacolo a San Siro: l'Inter demolisce il Como di Fabregas 4-0
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.2 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.3 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Immagine news podcast n.4 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cabrini: "La trasferta a Napoli è sempre diversa. Con la mia Juve era più complicato"
Immagine news Serie A n.2 Zirkzee apre alla Roma, ma il Man United frena: Massara valuta alternative per l'attacco
Immagine news Serie A n.3 Jeda verso Napoli-Juventus: "McTominay e Yildiz possono essere i più decisivi"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, avvicinamento atipico al Bologna: doppia seduta di allenamento alla vigilia
Immagine news Serie A n.5 Napoli, l'ex presidente Ferlaino: "Per me la Juventus resta una squadra straniera"
Immagine news Serie A n.6 Serie A, 14^ giornata LIVE: Napoli, tocca a Elmas. Roma, più Baldanzi che Dybala
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria alla ricerca di un nuovo sponsor tecnico: 4 in corsa con la Hummel favorita
Immagine news Serie B n.2 Monza, Pessina: "Sempre stato molto competitivo. Ma si può anche perdere con dignità"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Donadoni: "Entella sfida non semplice. Verde? Ha qualità e può dare di più"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria-Carrarese, i convocati di Gregucci: ci sono Henderson, Ferrari e Abildgaard
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Inzaghi: "Basta parlare di crocevia. Dobbiamo dare continuità ai risultati"
Immagine news Serie B n.6 Padova, Russini in uscita a gennaio: ritorno di fiamma del Siracusa in Serie C
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, Di Donato: "L'Inter U23? Sfida insidiosa, le squadre B sono sempre un rebus"
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Troise: "Derby difficilissimo. Brescia tra le più forti del campionato"
Immagine news Serie C n.3 Renate duro dopo il pari con la Pro Vercelli: "Non possiamo più accettare certi episodi"
Immagine news Serie C n.4 Perugia, Tedesco: "Basta negatività, l’era di Materazzi e Nakata è finita"
Immagine news Serie C n.5 Juventus Next Gen, Brambilla: "Guidonia squadra solida. Ora ci serve continuità"
Immagine news Serie C n.6 Cosenza, Buscè: "La lezione a Foggia utile, ma noi giochiamo sempre per vincere"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Juventus, Spalletti torna al Maradona e non può permettersi passi falsi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Bologna, i biancocelesti possono riaprire la corsa all'Europa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Roma, Gasperini vuole riscatto immediato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Appiah e una settimana da ricordare: cittadinanza italiana e primo gol in A con il Milan
Immagine news Calcio femminile n.2 Cincotta: "Gara speciale, amo Firenze e la Fiorentina. Contento di sfidarla con la Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Pinto risponde a Bergamaschi: è 1-1 fra Roma e Juve nel big match
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Sottili: "Parma quasi 'spagnolo' come gioco. Serve un lavoro collettivo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Seria A Women, Grimshaw e Appiah lanciano il Milan: Napoli ko in casa
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: Bonansea-Cambiaghi dal 1°. C'è l'ex Bergamaschi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?