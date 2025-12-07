Lazio, avvicinamento atipico al Bologna: doppia seduta di allenamento alla vigilia

Preparazione anomala in casa Lazio alla vigilia della sfida contro il Bologna. Dopo la gara di Coppa Italia con il Milan, Maurizio Sarri ha concesso un giorno di riposo alla squadra, salvo poi programmare una doppia seduta nella giornata di oggi, aggiungendo un allenamento extra rispetto alla tradizionale rifinitura. A sottolinearlo è Lalaziosiamonoi.it. Un segnale della volontà del tecnico di arrivare al meglio a un match considerato cruciale per dare continuità ai risultati.

Le novità di formazione saranno limitate. In porta tornerà Ivan Provedel, che riprenderà il suo posto al posto di Mandas. In difesa, il ballottaggio sulla sinistra vede Nuno Tavares in vantaggio su Pellegrini, mentre saranno confermati Gila, Romagnoli e Marusic a completare il reparto. A centrocampo spazio ancora al trio Guendouzi-Vecino-Basic, con Dele-Bashiru pronto a subentrare a gara in corso. Buone notizie dall’infermeria: tra i convocati tornerà Cataldi, che ha recuperato dal problema al polpaccio e si è finalmente riaggregato al gruppo. Ancora out invece Rovella, reduce dall’intervento per pubalgia e atteso per gennaio.

In attacco, Castellanos è il favorito per partire dal 1’ dopo la prova positiva in Coppa: il suo vantaggio su Dia appare solido, mentre Noslin dovrebbe accomodarsi in panchina. Sugli esterni nessun dubbio: Isaksen agirà a destra, Zaccagni a sinistra. Atteso più spazio nel secondo tempo per Cancellieri, rientrato con buone sensazioni contro il Milan. Una Lazio concentrata, intensa e con le idee chiare, pronta a sfidare un Bologna in grande forma.