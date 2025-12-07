Arzignano, Di Donato: "L'Inter U23? Sfida insidiosa, le squadre B sono sempre un rebus"

Alla vigilia della sfida contro l’Inter U23, in programma domani allo stadio Dal Molin, il tecnico dell’Arzignano Valchiampo, Daniele Di Donato, ha presentato il match in conferenza stampa. “La vittoria col Renate ci ha dato entusiasmo e autostima. Ora siamo consapevoli che con un atteggiamento positivo di tutta la squadra possiamo ottenere risultati”, ha esordito l’allenatore, sottolineando il momento positivo del gruppo.

Di Donato ha però avvertito: “Le squadre Under 23 sono sempre un rebus da affrontare. L’Inter ha tanti giovani forti e destinati a fare grandi cose, in più ha un allenatore tra i migliori della categoria”.

Per questo motivo servirà una prova di livello superiore: “Noi non possiamo sbagliare nulla e servirà una prestazione migliore rispetto a quella di Renate”.

Obiettivo principale: mantenere compattezza e mentalità. “Stiamo cercando di dare compattezza alla squadra, la fase difensiva dipende da tutti… ma finché facciamo un gol più degli avversari, per me va bene”, ha concluso Di Donato con un sorriso.