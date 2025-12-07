La Civil War di Buongiorno, le storie immortali di Spalletti: arriva Napoli-Juventus

Napoli-Juventus sarà una partita diversa, per molti dei suoi protagonisti. Dei campioni d’Italia, il palcoscenico sarebbe di Antonio Conte, che però evita dichiarazioni pubbliche, come spesso gli capita nelle settimane di coppa.

Così, nelle fila del Napoli, è l’ex capitano granata Alessandro Buongiorno, cresciuto nel Torino sin dal settore giovanile, a raccontare le sue sensazioni: “La mia famiglia è del Toro, quindi la verranno a vedere. Sono tutti dalla mia parte - dice a Dazn, dando vita anche a un paragone supereoistico -. Se dovessi assegnare un supereroe al Napoli e uno alla Juve, a noi darei Capitan America, che ha l'elmetto, lo scudo, deve difendere, deve resistere, però è uno che non molla mai. Mentre, per la Juventus, Iron Man, così facciamo un Avengers Civil War”. Pochi dubbi di formazione per Conte, specie a centrocampo dove ha solo Elmas e McTominay più Vergara.

A Torino, invece, Luciano Spalletti parla, come sempre, in conferenza stampa. Emozioni in libertà, e il pensiero a cosa abbia rappresentato l’avversario: “Ci siamo resi felici a vicenda, io penso che le belle storie abbiano il potere dell’immortalità. Però ho fatto parte anche di altre famiglie, come Inter e Roma, di cui oggi sono avversario. Non dimentico le belle persone che ho incontrato in questi percorsi”. In questo caso, sono gli spoiler di formazione a stare a zero: “Preferisco dirla ai giocatori per evitare brutte figure, ma penso di averla bene in mente”. Non resta che attendere.

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus.