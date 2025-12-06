Il Verona risorge: clamoroso 3-1, Atalanta dispersa nella nebbia del Bentegodi

Risultato finale: Verona-Atalanta 3-1

Come la Fenice che risorge dalle ceneri, il Verona tira fuori una prestazione perfetta tramortendo un'Atalanta apparsa tramortita dalla furia degli scaligeri. La squadra di Zanetti si impone 3-1 e trova il primo successo stagionale: una ventata d'aria fresca firmata dalle reti di Belghali, Giovane e Bernede.

Montipò salva su Hien

primi venti minuti scorrono con sostanziale equilibrio, con l'Atalanta che sfrutta la capacità aerea di Hien, due volte pericoloso: sul primo tentativo salva Belghali quasi sulla linea, sul secondo si esalta Montipò. Il Verona porta due tiri nello specchio: il primo è un colpo di testa debole di Al-Musrati, il secondo un sinistro senza troppe pretese di Giovane, centrale.

Belghali-Giovane, il Verona ne fa 2 in 8 minuti

Dea vicina al vantaggio al 26': Lookman trova De Ketelaere al limite, sinistro deviato a fil di palo da Nelsson. Al 28' l'asse Mosquera-Belghali funziona ancora, come visto a Genova: l'algerino, servito di tacco dall'attaccante salta Djimsiti e scarica un sinistro imparabile sotto alla traversa. I gialloblu sembrano essersi scrollati l'ansia di dosso: al 36' arriva addirittura il raddoppio. Rimessa lunga di Frese, Krstovic rinvia male di testa, Giovane scarica un bolide (deviato da Hien) che supera Carnesecchi.

Clamoroso a Verona: Bernede firma il tris

Palladino cambia al 46': dentro Kolasinac e Scamacca per Kossounou e Krstovic. Al 50' Montipò è reattivo e salva ancora sulla deviazione fortuita di Niasse. Ancora Verona al 53': Giovane trova Mosquera, destro di poco fuori dal cuore dell'area. È il Verona a creare ancora: Giovane sfonda, Frese cerca il colpo di fino, palla fuori. Palladino inserisce Zalewski e Pasalic per Zappacosta ed Ederson. La squadra di Zanetti è paziente e letale in ripartenza: Belghali verticalizza per Giovane, che resiste alla tentazione del tiro e serve Bernede, destro all'angolino per il 3-0. Un superlativo Mosquera ne ha ancora: tunnel a Hien e tiro debole.

Scamacca la riapre su rigore

Scamacca colpisce la traversa al 78': sul suo tiro c'è un tocco di mano di Bella-Kotchap rilevato dal VAR. Lunga revisione, Mariani assegna il penalty siglato dallo stesso centravanti italiano. Sale la nebbia, ma il Verona non si disperde un attimo e continua a pungere con capovolgimenti di fronte rapidissimi. Il finale è teso, ma il Verona resiste e porta a casa la prima vittoria stagionale.