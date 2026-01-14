Juve, offerta al Celta Vigo per portare subito Mingueza a Torino: i dettagli
La Juventus prova ad anticipare i tempi per portare Oscar Mingueza a Torino. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club bianconero vorrebbe infatti accontentare subito Luciano Spalletti e l'idea sarebbe dunque quella di regalare all'allenatore il terzino destro già in questa finestra di mercato.
La Juve ha già l'accordo con il giocatore, che sia per adesso o per giugno, quando arriverà la naturale scadenza del suo contratto con il Celta Vigo, ma nelle prossime ore i bianconeri faranno un'offerta da 3/4 milioni di euro agli spagnoli per provare a convincerli a cedere il calciatore in questa sessione di mercato. A breve arriveranno notizie certe, in un senso o nell'altro, ma la Juventus ha le idee chiare: portare Mingueza subito a Torino.
