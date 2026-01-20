Juve, rifinitura pre Benfica alla Continassa. Out in tre, si scalda anche... Spalletti

TMW
Rifinitura in vista per la Juventus alla Continassa in vista della sfida di domani sera alle 21 contro il Benfica di Jose Mourinho in Champions League. I giocatori bianconeri sono scesi in campo da pochi minuti con tutto il gruppo a disposizione di Luciano Spalletti a eccezione di Milik, Rugani e Vlahovic, ancora ai box.
Simpatico siparietto da parte del tecnico di Certaldo, come testimoniato dal video di TMW, con l'allenatore che per riscaldarsi dal freddo ha inscenato una corsetta mentre il resto della squadra era alle prese con le prime fasi della seduta.
